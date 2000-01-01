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Французская полиция остановила `летающее такси` в Париже | Фото:22.09 00:04   MIGnews.com

Французская полиция остановила "летающее такси" в Париже

Прототип "летающего такси", получившего название "Автомобиль Джеймса Бонда доступный всем", был остановлен полицией во время тестового пробега над Сеной в Париже. Полицейские остановили электромобиль из-за превышения скорости. Хотя у компании, стоящей за проектом было разрешение нарушить обычное ограничение.

Андерс Брингдал, соучредитель Seabubbles, рассказал The Independent, что такси "имеет право ездить со скоростью 30 км / ч, что значительно превышает обычное ограничение на передвижение по реке в 12 км / ч. Тестирование "летающего аппарата" даст возможность собрать данные об эффективность машины, которая в следующем году начнет переправу через Париж, а затем в других городах Европы и США.

После проверки документов, сотрудники правоохранительных органов позволили продолжить тестирование.

Футуристический автомобиль спроектирован так, чтобы "парить" над водой - не создавая шума, волн или загрязнения - и есть надежда, что клиенты смогут взять ее напрокат через приложение в стиле Uber. "Подумайте о машине Джеймса Бонда, доступной для всех, но без волн, с нулевым шумом, нулевым выбросом CO2." - пишут на веб-сайте компании.


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