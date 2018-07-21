Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Археологи открыли ранее неизвестный вид динозавра | Фото:21.07 22:18   MIGnews.com

Археологи открыли ранее неизвестный вид динозавра

Палеонтологи из США объявили об открытии ранее неизвестного вида динозавров, сообщает в пятницу, 21 июля Газета.ру со ссылкой на на Youtube-канал Музея естественной истории штата Юта.

Палеонтологи подчеркивают, что они смогли найти большую часть скелета доисторического жителя земли, а это крайне редкий случай.

Исследование археологов опубликованов журнале PeerJ.

Динозавр принадлежал семейству анкилозавридов – бронированных динозавров, живших в меловой период (145 – 66 миллионов лет назад). Реконструировав по окаменелостям строение головы, ученые пришли к выводу, что череп динозавра полностью покрывали рога и шипы – даже в области переносицы.

Очисткой костей занимался палеонтолог Рэнди Джонсон, в честь него новый вид и получил свое название – Akainacephalus (с греч. "шипоголовый") johnsoni.

Хотя динозавр был обнаружен на территории США, ученые полагают, что он был близким родственником азиатских анкилозавридов Saichania и Tarchia. Вероятно, в Северную Америку этот вид динозавров мигрировал во время позднего мелового периода, после раскола материков.

Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:45
Аспирин помогает в борьбе с раком
20:28
Российские военные в Сирии сбили беспилотник террористов
18:29
Шведки забеременели из-за "противозачаточного" приложения
17:51
Житель Нацерета погиб, спасая тонувшего мужчину
16:50
СМИ: в ходе беспорядков убиты 4 араба, 120 раненых
16:15
Аланис Мориссетт возвращается в Израиль с грандиозным шоу
15:48
Омер Бар-Лев: инициатива в руках ХАМАСа
15:11
Китай и ОАЭ договорились укреплять сотрудничество
14:44
Историк: Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер евреев
14:08
ХАМАС по-своему видит прекращение огня
13:47
Инцидент в Эймсбери: Чарли Роули выписан из больницы
13:11
Гринблатт: ХАМАС делает все, чтобы уничтожить Израиль
12:15
Израиль получил список иранских целей в Ираке
11:43
Иран планирует кибератаки против США и Европы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus