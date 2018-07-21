Археологи открыли ранее неизвестный вид динозавра

Палеонтологи из США объявили об открытии ранее неизвестного вида динозавров, сообщает в пятницу, 21 июля Газета.ру со ссылкой на на Youtube-канал Музея естественной истории штата Юта.
Палеонтологи подчеркивают, что они смогли найти большую часть скелета доисторического жителя земли, а это крайне редкий случай.
Исследование археологов опубликованов журнале PeerJ.
Динозавр принадлежал семейству анкилозавридов – бронированных динозавров, живших в меловой период (145 – 66 миллионов лет назад). Реконструировав по окаменелостям строение головы, ученые пришли к выводу, что череп динозавра полностью покрывали рога и шипы – даже в области переносицы.
Очисткой костей занимался палеонтолог Рэнди Джонсон, в честь него новый вид и получил свое название – Akainacephalus (с греч. "шипоголовый") johnsoni.
Хотя динозавр был обнаружен на территории США, ученые полагают, что он был близким родственником азиатских анкилозавридов Saichania и Tarchia. Вероятно, в Северную Америку этот вид динозавров мигрировал во время позднего мелового периода, после раскола материков.