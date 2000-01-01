22.07 01:28 MIGnews.com

Полиция Люксембурга приобрела два электромобиля Tesla

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Полиция Люксембурга приобрела два электромобиля Tesla, которые уже начали регулярное патрулирование, сообщает в субботу, 21 июля Reuters."Автомобили Tesla на одной зарядке могут проезжать более 400 километров, примерно столько же, сколько и обычные машины. Так что если принять во внимание тот факт, что наши патрули преодолевают около 200 километров за один выезд - дальность пробега для нас не представляет проблемы", - заявил заместитель командующего дорожной полицией Люксембурга Лоран Лентц.В Министерстве окружающей среды Люксембурга отметили, что данное приобретение поможет существенно снизить выбросы парниковых газов.Глава ведомства уточнил, что 64 процента СО2 в воздух поступает именно от транспорта.Однако нововведение обойдется налогоплательщикам недешево. Переоборудованный для полицейских нужд электрокар стоит более 116 тысяч долларов - почти вдвое больше базовой модели.Эксперты считают, что через 10 лет силовые ведомства можно будет полностью перевести на электрический транспорт.