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Израиль: успешное испытание вакцины от COVID-19 | Фото:21.06 14:43   MIGnews.com

Израиль: успешное испытание вакцины от COVID-19

Лаборатория при министерстве обороны Израиля успешно испытала вакцину против коронавируса COVID-19 на грызунах.

Об этом говорится в статье исследователей, обнародованной на портале bioRxiv.

В частности, Израильский институт биологических исследований надеется получить готовую вакцину через год или даже раньше. Исследователи утверждают, что их лекарство "приводит к быстрой и мощной индукции нейтрализующих антител против "SARS-CoV-2".

Во время испытаний две группы хомяков были заражены COVID-19, но только одна группа получила вакцину.

По словам исследователей, невакцинированная группа в итоге заболела, а привитые грызуны оставались здоровыми.


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