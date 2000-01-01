21.06 14:43 MIGnews.com

Израиль: успешное испытание вакцины от COVID-19

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Лаборатория при министерстве обороны Израиля успешно испытала вакцину против коронавируса COVID-19 на грызунах.Об этом говорится в статье исследователей, обнародованной на портале bioRxiv.В частности, Израильский институт биологических исследований надеется получить готовую вакцину через год или даже раньше. Исследователи утверждают, что их лекарство "приводит к быстрой и мощной индукции нейтрализующих антител против "SARS-CoV-2".Во время испытаний две группы хомяков были заражены COVID-19, но только одна группа получила вакцину.По словам исследователей, невакцинированная группа в итоге заболела, а привитые грызуны оставались здоровыми.