21.06 23:12 MIGnews.com

YouTube планирует создать отдельный проект для детей

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Видеохостинг YouTube планирует создать отдельный проект для детского контента, который будет называться YouTube Kids.Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, авторы идеи считают, что это позволит защитить юных пользователей от роликов сомнительного содержания.Идея создать отдельный YouTube для детей может быть очень рискованной, поскольку подобный контент очень популярен на видеохостинге и привлекает деньги рекламодателей. Однако в руководстве компании согласились с критикой тех пользователей, которые говорят, что дети очень часто получают доступ к роликам, которые им смотреть не положено.Еще одним вариантом ограничения доступа детей к взрослому контенту является изменение обычных настроек YouTube. Сейчас после просмотра одного видеоролика пользователь автоматически переключается на следующий в соответствии с системой рекомендаций видеохостинга. В этом случае не исключено, что юный зритель увидит ролик, который может оказаться «вредным», отмечает WSJ.В YouTube подчеркивают, что на фоне растущей популярности видеохостинга в компании задумываются о том, как улучшить качество контента, в том числе и в вопросе «роликов для детей», сообщил официальный представитель компании. При этом в YouTube конкретные изменения не комментируют. Там объясняют, что речь идет о внутренней политике компании.WSJ отмечает, что возможным поводом для изменения внутренней политики YouTube стал иск группы адвокатов, которые заявили, что видеохостинг размещал ролики, не сообщая в них об «опасности» контента для несовершеннолетних. По одной из версий, YouTube Kids создается именно для того, чтобы избежать судебного процесса, пишет газета.