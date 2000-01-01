22.05 07:10 MIGnews.com

Ученые рассказали о влиянии коронавируса на мозг

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Смертоносный китайский коронавирус COVID-19, который продолжает бушевать по всему миру, может вести к гибели нейронов и вызывать нейродегенеративные заболевания.К такому выводу пришли ученые из Германии и Франции во время исследования, передает bioRxiv.Специалисты решили выяснить, какие последствия может вызывать COVID-19. С помощью органоида головного мозга, созданного посредством 3D-технологий, они пришли к выводу, что коронавирус воздействует на нейроны кортикальных колонок."Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV-2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию", – сообщают авторы исследования.По словам ученых, заражение ведет к тау-гиперфосфолированию, а затем и к гибели нейронов. Более того, хоть коронавирус и проникает в нейроны человеческого мозга, он не способен на клонирование в центральной нервной системе.