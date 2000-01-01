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В Таиланде придумали `антикоронавирусный лифт` 22.05 01:24   MIGnews.com

В Таиланде придумали "антикоронавирусный лифт"

Одна из сетей торговых центров Таиланда нашла довольно изобретательный способ борьбы с коронавирусом в своих центрах, а заодно и привлечь покупателей.

Руководители торговых центров убрали из лифтов привычные всем кнопки с номерами этажей и заменили их педалями.

Такое нововведение впервые появилось в торговом центре Seacon Square в Бангкоке. Результат оказался ожидаемым: посетителям пришлась по душе новая технология, ведь теперь им не нужно прикасаться руками к панели, на которой мог быть коронавирус.

"Самый легкий путь подхватить инфекцию — это трогать вещи, которые могут быть зараженными. Случайно коснешься лица — и вирус попадет тебе в рот, глаз. Поэтому мы придумали эту идею хенд-фри лифта, которым можно управлять с помощью ног", — рассказал вицепрезидент компании-владелицы сети торговых центров Однако Сосотікул.


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