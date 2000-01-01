Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача

В частности, представители миссии Управления древностей Израиля в подземельях Храмовой горы открыли новые участки обширной сети древних подземных проходов, пролегающих в непосредственной близости от Стены Плача.
Раскопки стартовали еще в прошлом году с целью – изучить остатки византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания Стены. Именно там и был обнаружен целый ряд маленьких камер, высеченных в каменной породе.
Более того, в нишах были обнаружены глиняные масляные лампы и чаши из известняка, возраст которых, по предварительным оценкам, составляет примерно 2000 лет.
По мнению ученых, найденные подземные камеры являются их "ровесниками". По словам руководителя раскопок Барака Монниккендам-Гивона, еще никогда раньше археологи подобной сети крошечных подземных камер не находили в древнем городе.