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Под Стеной Плача найдены загадочные подземные камеры | Фото:21.05 19:56   MIGnews.com

Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача

Израильские археологи обнаружили серию загадочных подземных камер возле Стены Плача.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

В частности, представители миссии Управления древностей Израиля в подземельях Храмовой горы открыли новые участки обширной сети древних подземных проходов, пролегающих в непосредственной близости от Стены Плача.

Раскопки стартовали еще в прошлом году с целью – изучить остатки византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания Стены. Именно там и был обнаружен целый ряд маленьких камер, высеченных в каменной породе.

Более того, в нишах были обнаружены глиняные масляные лампы и чаши из известняка, возраст которых, по предварительным оценкам, составляет примерно 2000 лет.

По мнению ученых, найденные подземные камеры являются их "ровесниками". По словам руководителя раскопок Барака Монниккендам-Гивона, еще никогда раньше археологи подобной сети крошечных подземных камер не находили в древнем городе.


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