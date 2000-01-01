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В Израиле представят экспериментальный беспилотник-дрон | Фото: Скриншот с YouTube21.05 14:44   MIGnews.com

В Израиле представят экспериментальный беспилотник-дрон

Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве на Международной конференции по робототехнике и автоматизации во вторник представят экспериментальный беспилотник, который летает как квадрокоптер, едет по пересеченной местности и может втиснуться в труднодоступные места, сообщает Jpost.

FSTAR был разработан профессором университета Бен-Гуриона Дэвидом Зарруком и его учеником Ниром Мейри.

Уникальный дрон может приспосабливаться от полета к вождению, регулировать свою ширину, чтобы протискиваться в труднодоступных местах, подниматься по стенам и преодолевать большие препятствия. Он может двигаться со скоростью 2, 5 метра в секунду, сохраняя при этом низкое энергопотребление, что позволяет использовать дрон в течение длительных периодов времени.


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