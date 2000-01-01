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Google прекращает сотрудничество с Huawei | Фото:21.05 15:35   MIGnews.com

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Китайская компания Huawei сейчас не в лучшем положении, и не только потому что ранее у неё были судебные тяжбы с правительством Соединённых Штатов Америки, которое обвиняло компанию в шпионаже.

На днях президентом США Дональдом Трампом был подписан запрет на продажу американских жизненно важных технологий китайской компании Huawei Technologies. В результате Google заявил о прекращении сотрудничества с Huawei. Вслед за Google от сотрудничества с Huawei отказываются такие компании-гиганты как Intel, Qualcomm и Broadcom.

Чем же это грозит? Издание Reuters предположило, что теперь все телефоны Huawei и её дочерней компании Honor прекратят получать обновления всех программных продуктов Google, включая Google Play Store (с лишением доступа к официальным приложениям), Gmail и остальным фирменных приложений. При чём это коснётся не только устройств на территории Китая, но и за его пределами.

Вскоре после указа Трампа Google выпустила новое заявление, касающееся ситуации с Huawei. Компания заявляет, что нынешние телефоны Huawei (и, вероятно, Honor) будут по-прежнему иметь доступ к таким службам, как Google Play и Google Play Protect.

Китайский гигант заявил ранее на этой неделе, что он «против решения, принятого Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США». Несмотря на это Huawei занимается разработкой своей операционной системы и готова к внедрению её в свои телефоны.


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