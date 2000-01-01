21.05 23:20 MIGnews.com

Из-за роботов исчезнут 6 000 000 рабочих мест в торговле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Согласно новому исследованию, проведенному на этой неделе Cornerstone Capital Group, в течение следующих 10 лет существует возможность замены от 6 миллионов до 7,5 миллионов существующих рабочих мест той или иной формой автоматизации.Это составляет не менее 38% от действующей рабочей силы в сфере розничной торговли, а именно - 16 миллионов рабочих. Согласно данным исследования, розничная торговля может фактически потерять из-за автоматизации большую часть рабочих мест, чем производство.Это не означает, что роботы будут разъезжать по проходам вашего местного универмага. Вместо этого ожидайте увидеть более автоматизированные контрольные линии вместо кассиров. Только этот сдвиг, вероятно, устранит миллионы рабочих мест."Кассиры считаются одним из самых легко автоматизируемых рабочих мест в экономике", - говорится в отчете. И эти потери рабочих мест особенно сильно ударят по женщинам, поскольку около 73% кассиров - женщины.Также будет меньше вакансий в сфере продаж, поскольку все больше и больше потребителей используют смартфоны в магазинах и компьютеры с сенсорным экраном, чтобы найти то, что им нужно, сказал Джон Уилсон, руководитель исследования в Cornerstone. На этаже по-прежнему будут продавцы, но их будет не так много.По его словам, складские стеллажи и управление запасами, трудоемкая функция работы, также станут более эффективными с точки зрения автоматизации.По данным Fung Global Retail & Technology, розничного аналитического центра, розничная торговля уже претерпевает катастрофические изменения, и в этом году было объявлено о закрытии примерно 3300 магазинов.