Земля находится под влиянием непредвиденной магнитной бури
В ночь с пятницу на субботу нашу планету накрыл геомагнитный шторм, который достиг отметки в шесть баллов по семибалльной шкале и стал одним из самых мощных с начала года.
Об этом в субботу. 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
По данным издания, возмущения магнитного поля Земли произошли неожиданно для астрофизиков, так как начались при полном отсутствии солнечной активности. Они не были предсказаны ни долгосрочным, ни краткосрочным прогнозами.
Ученые полагают, что внезапную бурю могло вызвать усиление солнечного ветра. По сравнению с обычным "фоном" он усилился в два раза.
"Сегодняшняя буря пока является самым крупным событием данного года за прошедшие четыре месяца", — отметили сотрудники лаборатории.
Пока даже эксперты не могут предсказать, как долго продлится магнитная буря. Радует одно - они признают, что она уже достигла своей пиковой точки и скоро пойдет на спад.
Отметим, что с начала года на Земле произошло уже семь магнитных бурь. Согласно прогнозу, до середины мая магнитных бурь на не ожидается.