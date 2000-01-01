22.04 04:41 MIGnews.com

Илон Маск пообещал создать технологию для телепатии

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Основатель компаний SpaceX и X.com Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания Neuralink Corp может в будущем создать технологию и устройства, позволяющую обмениваться мыслями на расстоянии.Об этом сообщает TechCrunch в пятницу, 21 апреля.“Нейронное кружево” ( название устройства – ред.) должно обеспечить некий симбиоз человеческого мозга и машин и впоследствии облегчить использование искусственного интеллекта для повышения мозговой активности.Кроме того, после соответствующих медицинских тестов технологии Neuralink могут помочь людям с трудноизлечимыми заболеваниями мозга.Канадско-американский инженер также пообещал представить первые результаты работы нового стартапа в течение ближайших 4 лет.