22.03 06:30 MIGnews.com

Раскрыт дизайн нового iPhone

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Компания Apple презентовала новые версии смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном цвете, а также планшетов iPad, сообщает Интерфакс.Планшет снабдили более ярким дисплеем диагональю 9,7 дюйма. При этом разрешение экрана составляет 3,1 млн пикселей. Гаджет будет весить меньше полукилограмма.Обновленные продукты поступят в продажу уже 24 марта. Часть средств, которые компания выручит с реализации смартфонов и планшетов, будут направлены в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.Отмечается, что Apple регулярно отчисляет средства с продажи гаджетов в этот благотворительный фонд. Общая сумма пожертвований на данный момент составляет 130 миллионов долларов.