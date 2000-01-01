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Apple.com 22.03 06:30   MIGnews.com

Раскрыт дизайн нового iPhone

Компания Apple презентовала новые версии смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном цвете, а также планшетов iPad, сообщает Интерфакс.

Планшет снабдили более ярким дисплеем диагональю 9,7 дюйма. При этом разрешение экрана составляет 3,1 млн пикселей. Гаджет будет весить меньше полукилограмма.

Обновленные продукты поступят в продажу уже 24 марта. Часть средств, которые компания выручит с реализации смартфонов и планшетов, будут направлены в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

Отмечается, что Apple регулярно отчисляет средства с продажи гаджетов в этот благотворительный фонд. Общая сумма пожертвований на данный момент составляет 130 миллионов долларов.
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