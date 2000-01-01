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Мясо курицы и утки впервые вырастили в пробирке | Фото: Thinkstock22.03 02:38   MIGnews.com

Мясо курицы и утки впервые вырастили в пробирке

Исследователи американской компании Memphis Meats смогли в лабораторных условиях получить мясо птицы. Ни одна курица или утка при этом не пострадала, то есть компания создала "чистое", по ее определению, мясо, сообщает SFGate.

"Необыкновенно понимать, что перед нами первое мясо, которое не потребовало основного – выращивания самих животных. Это исторический момент для движения "чистого" мяса", — отметил генеральный директор Memphis Meats Ума Валети.

Технология компании использует мышечные клетки для "выращивания" мяса в специальных емкостях. После выделения клеточной культуры она помещается в особую среду, содержащую необходимые питательные вещества. Сам рост мяса происходит в огромных чанах, где поддерживается необходимое давление и температура.

"Мы представили блюда из искусственного мяса курицы и утки. Кроме того, нам удалось получить полуфабрикат фрикаделек, выделив ингредиенты из клеток мышечной ткани коровы", -добавил Ума Валети.

В Memphis Meats отмечают, что компания планирует сократить стоимость производства в ближайшие несколько лет и начать продавать свою продукцию в 2021 году.
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