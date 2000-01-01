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В Израиле создали приложение для больных раком | Фото:21.02 21:25   MIGnews.com

В Израиле создали приложение для больных раком

Израильские программисты создали приложение, которое стало советчиком и помощником для онкобольных пациентов во всем мире.

Авторы проекта решили создать данное приложение, так как сами потеряли близких людей из-за раковых заболеваний.

Основанная в 2015 году Элираном Малки, Ирадом Дотчем и Охадом Рубином, виртуальная сеть "Belong" стала бесплатным инструментом поддержки для всех, кто в ней нуждается.

Виртуальная платформа позволяет делиться и находить необходимую клиническую информацию, обсуждать свои проблемы в публичных и приватных чатах, общаться с врачами и другими пациентами.

Несмотря на небольшой размер компании (в ней работает менее полусотни сотрудников), ее разработка в настоящее время считается крупнейшей в мире сетью для общения людей всего мира, столкнувшихся с тяжелой болезнью.
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