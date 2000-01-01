В Израиле создали приложение для больных раком

Израильские программисты создали приложение, которое стало советчиком и помощником для онкобольных пациентов во всем мире.
Авторы проекта решили создать данное приложение, так как сами потеряли близких людей из-за раковых заболеваний.
Основанная в 2015 году Элираном Малки, Ирадом Дотчем и Охадом Рубином, виртуальная сеть "Belong" стала бесплатным инструментом поддержки для всех, кто в ней нуждается.
Виртуальная платформа позволяет делиться и находить необходимую клиническую информацию, обсуждать свои проблемы в публичных и приватных чатах, общаться с врачами и другими пациентами.
Несмотря на небольшой размер компании (в ней работает менее полусотни сотрудников), ее разработка в настоящее время считается крупнейшей в мире сетью для общения людей всего мира, столкнувшихся с тяжелой болезнью.