21.02 21:25 MIGnews.com

В Израиле создали приложение для больных раком

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Израильские программисты создали приложение, которое стало советчиком и помощником для онкобольных пациентов во всем мире.Авторы проекта решили создать данное приложение, так как сами потеряли близких людей из-за раковых заболеваний.Основанная в 2015 году Элираном Малки, Ирадом Дотчем и Охадом Рубином, виртуальная сеть "Belong" стала бесплатным инструментом поддержки для всех, кто в ней нуждается.Виртуальная платформа позволяет делиться и находить необходимую клиническую информацию, обсуждать свои проблемы в публичных и приватных чатах, общаться с врачами и другими пациентами.Несмотря на небольшой размер компании (в ней работает менее полусотни сотрудников), ее разработка в настоящее время считается крупнейшей в мире сетью для общения людей всего мира, столкнувшихся с тяжелой болезнью.