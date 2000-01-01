22.02 02:28 MIGnews.com

Основатель Amazon начал строить часы на 10 тыс. лет работы

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 февраля 2018 г.

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Основатель компании Amazon Джефф Безос начал строительство механических часов, которые будут работать без вмешательства человека десять тысяч лет без остановки.Об этом в среду, 21 февраля он сообщил в своем Twitter, передает Fox News.По данным телеканала, часы высотой 500 футов (152,4 м) будут приводиться в действие от дневных и ночных температурных циклов и синхронизироваться в полдень.Издание уточняет, что проект обойдется Безосу в 42 миллиона долларов. Строительство происходит глубоко в горе в западном Техасе. Идею будет воплощать в жизнь фонд Long Now.О своей идее создать такие часы Дэнни Хиллис заявил еще в 1995 году."Я хочу создать часы, которые бы тикали раз в год. Стрелка продвигалась бы раз в сто лет, а кукушка выходила бы на миллениум. Я хочу, чтобы кукушка появлялась каждое тысячелетие в следующие 10 тысяч лет", - заявил он тогда.Автор изобретения отметил, что через десять тысяч лет Соединенные Штаты перестанут существовать. По его словам, целые цивилизации будут развиваться и приходить в упадок." Изобретут новые системы управления. Вы не можете представить себе мир - никто не сможет, - но мы попробуем через все это пройти с помощью часов", - поделился тогда своими мыслями Безос.