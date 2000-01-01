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Основатель Amazon начал строить часы на 10 тыс. лет работы | Фото:22.02 02:28   MIGnews.com

Основатель Amazon начал строить часы на 10 тыс. лет работы

Основатель компании Amazon Джефф Безос начал строительство механических часов, которые будут работать без вмешательства человека десять тысяч лет без остановки.

Об этом в среду, 21 февраля он сообщил в своем Twitter, передает Fox News.

По данным телеканала, часы высотой 500 футов (152,4 м) будут приводиться в действие от дневных и ночных температурных циклов и синхронизироваться в полдень.

Издание уточняет, что проект обойдется Безосу в 42 миллиона долларов. Строительство происходит глубоко в горе в западном Техасе. Идею будет воплощать в жизнь фонд Long Now.

О своей идее создать такие часы Дэнни Хиллис заявил еще в 1995 году.

"Я хочу создать часы, которые бы тикали раз в год. Стрелка продвигалась бы раз в сто лет, а кукушка выходила бы на миллениум. Я хочу, чтобы кукушка появлялась каждое тысячелетие в следующие 10 тысяч лет", - заявил он тогда.


Автор изобретения отметил, что через десять тысяч лет Соединенные Штаты перестанут существовать. По его словам, целые цивилизации будут развиваться и приходить в упадок.

" Изобретут новые системы управления. Вы не можете представить себе мир - никто не сможет, - но мы попробуем через все это пройти с помощью часов", - поделился тогда своими мыслями Безос.
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