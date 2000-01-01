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Япония взялась за планирование внедрения 6G 21.01 22:04   MIGnews.com

Япония взялась за планирование внедрения 6G

Власти Японии 21 января решили начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G).

Операцию планируют провести в 2030 году. Для этого создают совет экспертов из технических специалистов, представителей частного бизнеса и профильных ведомств.

К лету 2020 года они разработают стратегию введения 6G. При этом массовое внедрение 5G произойдет уже весной 2020 года. Между тем, в США и Южной Корее эта технология уже используется, пишет FossBytes.


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