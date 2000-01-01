21.01 22:04 MIGnews.com
Япония взялась за планирование внедрения 6G
Власти Японии 21 января решили начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G).
Операцию планируют провести в 2030 году. Для этого создают совет экспертов из технических специалистов, представителей частного бизнеса и профильных ведомств.
К лету 2020 года они разработают стратегию введения 6G. При этом массовое внедрение 5G произойдет уже весной 2020 года. Между тем, в США и Южной Корее эта технология уже используется, пишет FossBytes
.
Поделиться
Все по теме
Комментарии