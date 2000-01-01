21.01 18:32 MIGnews.com

Студенты из США попробуют сварить пиво на Луне

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Команда американских студентов из Калифорнийского университета в Сан-Диего вышла в финал конкурса Lab2Moon. На конкурсе они представили проект о жизнеспособности дрожжей на Луне.А победители смогут отправить свой проект на Луну уже в конце этого года. Реализация проекта будет осуществляться на борту космического аппарата TeamIndus, который должен стартовать 28 декабря 2017 года.Подробности можно узнать на официальном сайте университета.Сообщается, что студенты разработали специальную емкость, которая состоит из раздельных отсеков. В один отсек поместят неферментированную пивную основу, а в другой – дрожжи.Когда капсулу доставят на Луну, клапан между этими двумя капсулами откроется, и компоненты смешаются. Затем откроется еще один клапан, где дрожжи осядут в третий отсек, отдельно от сброженного пива.Если исследователям удастся доказать свою гипотезу, то дрожжи можно будет использовать для изготовления пищи во время космических путешествий.