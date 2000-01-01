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В Facebook найдена утечка с информацией 267 миллионов людей | Фото:20.12 07:12   MIGnews.com

В Facebook найдена утечка с информацией 267 миллионов людей

В системе Facebook была обнаружена утечка информация о данных 267 миллионов пользователей, сообщает Forbes. Её обнаружил один из исследователей безопасности.

Боб Дьяченко заявил о том, что при проверке безопасности нашел утечку. Из-за неё, он получил доступ к информации об именах и телефонах сотни миллионов людей. Такую информацию могут использователь кто угодно и с недобросовестными намерениями.

Список был полностью публичным, согласно отчету.

В последние годы Facebook неоднократно подвергалась критике за слабые системы безопасности.

"Мы изучаем эту проблему, но полагаем, что это, скорее всего, информация, полученная до изменений, которые мы сделали за последние несколько лет, чтобы лучше защитить информацию людей", - говорится в заявлении Facebook, сообщает Android Central.

Ранее, удалось взломать семь учетных записей Facebook, принадлежащих StandWithUs.


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