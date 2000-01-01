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Facebook откажется от Google Android | Фото:21.12 01:30   MIGnews.com

Facebook откажется от Google Android

Facebook планирует полностью заменить Android, об этом подтвердили в самой компании, пигет The Information. Собственная операционная система необходима, чтобы снизить зависимость от ОС Google.

Марк Луковский, который занимался запуском Windows NT, станет основным разработчиком. Глава Facebook по программному обеспечению Эндрю Босворт подтвердил эти планы.

Она также заметил, что соцсеть не может полностью доверять продуктам конкурентов.Модифицированная версия Android будет использоваться в устройствах Oculus и Portal. VR-подразделение компании заявило, что в будущем ПО Google будет полностью заменено новой разработкой.


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