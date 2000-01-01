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Нейробиологи: беременность изменяет мозг матери на два года 24.12 01:28   MIGnews.com

Нейробиологи: беременность изменяет мозг матери на два года

МРТ показала, как с течением беременности уменьшается объем серого вещества будущей матери. Возможно, таким образом организм готовится удовлетворять потребности ребенка. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Исследование продолжалось более пяти лет. В нем приняли участие 25 впервые забеременевших и 20 ни разу не беременевших женщин, а также их партнеры. Результаты сканирования мозга показали четкое различие между будущими матерями и остальными участниками исследования: у первых наблюдалось сокращение серого вещества в медиальной фронтальной и задней теменной коре, а также в префронтальной и височной. Эти области мозга отвечают за чувство эмпатии, способность к пониманию других и прочие социальные процессы. Изменения сохранялись в течение двух лет после беременности.

“Эти изменения могут отражать, по крайней мере частично, механизм синаптического прунинга, — отмечает психолог Эльзелин Хокзема из Барселонского автономного университета в Испании, — когда слабые синапсы устраняются, формируя более эффективные и специализированные нейронные сети”. Потеря объема серого вещества не связана с негативными последствиями — ни у одной из беременных участниц не было проблем с памятью и другими когнитивными функциями.
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