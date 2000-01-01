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Стартап по спасению планеты Билла Гейтса достиг прорыва | Фото:20.11 11:00   MIGnews.com

Стартап по спасению планеты Билла Гейтса достиг прорыва

Стартап, который направлен на спасение планеты от глобального потепеления с помощью солнечной энергии достиг прорыва в энергетической сфере. Проект поддерживается Биллом Гейтсом. Heliogen, компания по производству экологически чистой энергии, заявила, что обнаружила способ генерировать экстремальное количества тепла - свыше 1000 градусов по Цельсию.

Это означает, что впервые концентрированная солнечная энергия сможет быть использована для создания экстремального тепла, необходимого для производства цемента, стали, стекла и других промышленных процессов. Другими словами, оно заменит привычное топливо и создаст революцию в области чистой энергии. Технология использует искуственный интеллект, чтобы управлять зеркалами, принимающими и накапливающими солнечный свет.

"Мы внедряем технологию, которая может побить цену на ископаемое топливо, а также не производить выбросы CO2", - сказал CNN Business Билл Гросс, основатель и генеральный директор Heliogen. "И это действительно Святой Грааль".

Heliogen, которую также поддерживает миллиардер, владелец Los Angeles Times Патрик Сун-Шионг, считает, что запатентованная технология сможет значительно сократить выбросы парниковых газов в промышленности.

В прошлом концентрированная солнечная энергия использовалась для производства электроэнергии и, в некоторых случаях, для промышленности. Она, например, используется в Омане, чтобы обеспечить мощность, необходимую для бурения нефти.

Но в прошлом эта технология не могла нагреваться до температуры, достаточной для производства цемента и стали. Нынешний же метод генерирует так много тепла, что в конечном итоге может быть использован для создания чистого водорода, который затем можно превратить в топливо для грузовых автомобилей и самолетов.


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