21.10 06:24 MIGnews.com

Ученые придумали, как сделать людей невидимыми

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Ученые из канадской компании Hyperstealth изобрели камуфляжный материал Quantum Stealth, при помощи которого смогли создать "щит невидимости".Об этом сообщает IFLScience.Уточняется, что ранее технологии такого уровня описывались только в фантастике. Но теперь сделать человека невидимым оказалось возможным. В частности, созданный материал является тонким, как бумага и недорогим. Он не требует источника питания.Созданное из него маскирующее устройство изгибает свет таким образом, чтобы можно было видеть только предметы, находящиеся очень близко или наоборот – далеко.Таким образом со стороны можно увидеть только объекты, которые находятся на расстоянии нескольких метров. Объект или человек, находящийся позади на определенном расстоянии, станет совершенно невидимым.Материал обладает широкими возможностями и способен искажать свет в диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного.