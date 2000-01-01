Ученые придумали, как сделать людей невидимыми

Ученые из канадской компании Hyperstealth изобрели камуфляжный материал Quantum Stealth, при помощи которого смогли создать "щит невидимости".
Об этом сообщает IFLScience.
Уточняется, что ранее технологии такого уровня описывались только в фантастике. Но теперь сделать человека невидимым оказалось возможным. В частности, созданный материал является тонким, как бумага и недорогим. Он не требует источника питания.
Созданное из него маскирующее устройство изгибает свет таким образом, чтобы можно было видеть только предметы, находящиеся очень близко или наоборот – далеко.
Таким образом со стороны можно увидеть только объекты, которые находятся на расстоянии нескольких метров. Объект или человек, находящийся позади на определенном расстоянии, станет совершенно невидимым.
Материал обладает широкими возможностями и способен искажать свет в диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного.