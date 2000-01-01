20.10 23:39 MIGnews.com

Электрокары научили "делиться" энергией

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Владельцы новых электромобилей смогут обеспечить себя электроэнергией с помощью технологии, разработанной японским автогигантом Nissan для экологической модели Leaf, разработанной специально для индийского рынка.Новая технология позволяет электромобилям не только получать, но и хранить электроэнергию и отправлять ее обратно к источнику, сообщает пресс-служба автоконцерна.Питание автомобиля от литий-ионного аккумулятора Leaf осуществляется от системы управления питанием, подключенной к домашнему распределительному щиту. Автопроизводители отметили, что ввели эту технологию в Индии, потому что власти страны заинтересованы в использовании электричества и солнечной энергии вместо ископаемых топливных энергоресурсов.Представитель Nissan заявил, что автопроизводитель ищет местных партнеров, которые сделают возможным применение технологии в повседневной жизни."Любой производитель электромобилей может использовать эту технологию. Мы можем поделиться своим опытом, но технология должна быть адаптирована к местным условиям. Кроме того, мы призываем других производителей автомобилей применить эту технологию, чтобы больше людей могли обеспечить себя доступным электричеством", — заявили в компании.