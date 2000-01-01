Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Электрокары научили `делиться` энергией | Фото:20.10 23:39   MIGnews.com

Электрокары научили "делиться" энергией

Владельцы новых электромобилей смогут обеспечить себя электроэнергией с помощью технологии, разработанной японским автогигантом Nissan для экологической модели Leaf, разработанной специально для индийского рынка.

Новая технология позволяет электромобилям не только получать, но и хранить электроэнергию и отправлять ее обратно к источнику, сообщает пресс-служба автоконцерна.

Питание автомобиля от литий-ионного аккумулятора Leaf осуществляется от системы управления питанием, подключенной к домашнему распределительному щиту. Автопроизводители отметили, что ввели эту технологию в Индии, потому что власти страны заинтересованы в использовании электричества и солнечной энергии вместо ископаемых топливных энергоресурсов.

Представитель Nissan заявил, что автопроизводитель ищет местных партнеров, которые сделают возможным применение технологии в повседневной жизни.

"Любой производитель электромобилей может использовать эту технологию. Мы можем поделиться своим опытом, но технология должна быть адаптирована к местным условиям. Кроме того, мы призываем других производителей автомобилей применить эту технологию, чтобы больше людей могли обеспечить себя доступным электричеством", — заявили в компании.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:33
Диетологи назвали рацион для долгожителей
21:50
Протесты в Ливане: премьер готов пойти на уступки
21:29
Предостережение МИД для израильтян в Чили: будьте осторожны
21:10
Турцию обвиняют в использовании незаконных боеприпасов
20:52
Беннет заступился за Нетаниягу и обвинил систему правосудия
20:28
Сотни израильтян застряли в Нью-Йорке из-за ЧП с самолетом
20:00
План размежевания палестинцев с Израилем опирается на Египет
19:40
Эрдоган: у курдов есть 120 часов
19:06
Какими будут топ-10 городов мира в 2035 году
18:38
Жители Ицхара поддержали бойцов ЦАХАЛ после нападения
17:51
Операция Турции: в НАТО приняли меры
17:30
Ганц-Нетаниягу: сдай мандат и освободи место
17:16
В Иране вспыхнул нефтеперерабатывающий завод
16:48
Сбившего ребенка в Йом Кипур отпустили под домашний арест
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus