20.10 13:35 MIGnews.com

Новые смартфоны Google могут разблокировать посторонние

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Система разблокировки смартфонов по лицу в Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые во вторник, 15 октября, презентовал интернет-гигант Google, позволяет разблокировать гаджет, даже если глаза человека закрыты.Наличие соответствующей уязвимости подтвердила пресс-служба интернет-корпорации.Стоит отметить, что функция распознавания лица применяется уже достаточно давно, а Google интегрировал ее в свою операционную систему Android 4.0 Ice Cream Sandwitch еще в 2011 году. До недавнего времени технология использовала обычную камеру и алгоритмы, распознающие лицо по одному или нескольку кадрам, из-за чего ее можно было легко обмануть при помощи демонстрации фото пользователя вместо его реального лица.В последние годы некоторые производители применяют системы с более высоким уровнем безопасности, например, в 2016 году Samsung начала применять сканер радужных оболочек глаз, а Apple с 2017 года использует в iPhone систему Face ID, которая создает объемную модель лица, сканируя его с помощью нескольких инфракрасных датчиков.Одна из составляющих безопасности Face ID заключается в том, что перед разблокировкой функция проверяет, сфокусировано ли внимание пользователя на смартфоне. В частности, алгоритмы анализируют, открыты ли его глаза и направлен ли взгляд в сторону устройства. Это позволяет системе убедиться, что пользователь действительно хочет разблокировать гаджет.В ходе своей презентации Google похвасталась, что и смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL оснащены подобной системой, но, в отличие от конкурентов, она, как позже выяснилось, позволяет разблокировать смартфон, даже если глаза пользователя закрыты. Google подтверждает это на странице поддержки и рекомендует пользователю на время сна прятать гаджет в надежном месте, либо использовать функцию Lockdown, отключающую биометрическую разблокировку.