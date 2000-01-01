Новый Huawei выйдет без GoogleApps

Последний флагманский смартфон от Huawei будет выпущен без важных приложений и сервисов Google из-за запрета на торговлю в США.
Mate 30 и Mate 30 Pro – первые телефоны Huawei с момента занесения компании в начале этого года в черный список Белого дома, который заявил об угрозе безопасности из-за отношений компании с правительством Китая. Единственная версия Android, которую Huawei разрешено использовать, имеет открытый исходный код.
В качестве альтернативы Huawei работает над собственной домашней операционной системой под названием HarmonyOS, которая заменит Google Play Store на собственной торговой площадке приложений под названием AppGallery.