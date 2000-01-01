21.09 06:49 MIGnews.com

Новый Huawei выйдет без GoogleApps

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Последний флагманский смартфон от Huawei будет выпущен без важных приложений и сервисов Google из-за запрета на торговлю в США.Mate 30 и Mate 30 Pro – первые телефоны Huawei с момента занесения компании в начале этого года в черный список Белого дома, который заявил об угрозе безопасности из-за отношений компании с правительством Китая. Единственная версия Android, которую Huawei разрешено использовать, имеет открытый исходный код.В качестве альтернативы Huawei работает над собственной домашней операционной системой под названием HarmonyOS, которая заменит Google Play Store на собственной торговой площадке приложений под названием AppGallery.