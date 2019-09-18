20.09 11:07 MIGnews.com

Раскрыта тайна технологически развитой древней цивилизации

Bible-era nomadic Edomite tribesmen were actually hi-tech copper mavens https://t.co/K1ZsgP1RPk — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 18, 2019

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Древний город Эдом с населявшими его библейскими племенами оказался технологически развитой цивилизацией. Ученые объяснили резкий скачок в развитии промышленности в царстве, расположенном на территории современного Израиля.Об этом сообщает The Times of Israel.В частности, были исследованы сотни кусков шлака древних плавильных цехов. Уточняется, что древние люди Эдома начали выплавлять медь с 4000 года до нашей эры, используя древесный уголь для обогрева металлургических заводов.С 1300 по 800 год до нашей эры содержание меди в шлаках снизилось с 1,49 до 1,14 процента, что служит доказательством усовершенствования процесса плавки. И уже во второй половине Х века до н. э. обнаружен резкий скачок в улучшении выплавки – содержание меди в отходах снизилось до 0,5%.По словам ученых, этот скачок совпал по времени с военной кампанией египетского фараона Шешонка I в 925 году до н. э. Боевые действия повысили спрос на медь, в связи с чем жители Эдома начали внедрять новые технологии изготовления. В частности, тогда была применена техника выплавки при различных температурах, подача кислорода в печь или соотношение добавляемых туда минералов.