Ученые предупредили о смертельной опасности пандемии
Весь мир может охватить вспышка гриппоподобной болезни, которая убьет 80 млн человек менее, чем за два дня.
По данным ВОЗ, "болезнь Икс" может быть вызвана патогеном, который в настоящее время неизвестен. Способов борьбы может не оказаться. Об этом говорится в докладе совета по мониторингу готовности (GPMB).
"Угроза распространения пандемии по всему земному шару реальна. Быстроразвивающийся патоген способен убивать десятки миллионов людей, разрушать экономику и дестабилизировать национальную безопасность", – сказали ученые.
Уточняется, что смертельный патоген может распространиться по всему миру в течение 36-50 часов. Исследователи напомнили, на сегодняшний день миру все труднее справляться с эпидемическими вирусными заболеваниями, такими как лихорадка Эбола, грипп и атипичная пневмония. В случае пандемии многие национальные системы здравоохранения, особенно в бедных странах, рухнут.