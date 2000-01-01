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Ученые предупредили о смертельной опасности пандемии | Фото:20.09 06:30   MIGnews.com

Ученые предупредили о смертельной опасности пандемии

Весь мир может охватить вспышка гриппоподобной болезни, которая убьет 80 млн человек менее, чем за два дня.

По данным ВОЗ, "болезнь Икс" может быть вызвана патогеном, который в настоящее время неизвестен. Способов борьбы может не оказаться. Об этом говорится в докладе совета по мониторингу готовности (GPMB).

"Угроза распространения пандемии по всему земному шару реальна. Быстроразвивающийся патоген способен убивать десятки миллионов людей, разрушать экономику и дестабилизировать национальную безопасность", – сказали ученые.

Уточняется, что смертельный патоген может распространиться по всему миру в течение 36-50 часов. Исследователи напомнили, на сегодняшний день миру все труднее справляться с эпидемическими вирусными заболеваниями, такими как лихорадка Эбола, грипп и атипичная пневмония. В случае пандемии многие национальные системы здравоохранения, особенно в бедных странах, рухнут.


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