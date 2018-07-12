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Электрическая летающая машина BlackFly прошла испытания | Фото:21.07 06:27   MIGnews.com

Электрическая летающая машина BlackFly прошла испытания

В США презентовали летающий электромобиль BackFly, сообщает в пятницу, 20 июля Reuters.

Машина представляет собой одноместную кабину, установленную на двух крыльях. На каждом из них находятся по четыре пропеллера.

Летательный аппарат работает на электрическом двигателе. BlackFly с полным зарядом аккумулятора может пролететь до 40 км (25 миль) со скоростью 62 км / ч.

По словам производителей, аппарат поступит в продажу уже в 2019 году и будет стоить, как современный внедорожник.

Разработчики подобных мультикоптеров позиционируют свои устройства как "личный транспорт", который должен составить конкуренцию традиционным средствам передвижения, отмечает Forbes.
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