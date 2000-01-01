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Израильская компания обеспечит безопасность аэропорта Пекина | Фото:20.06 17:07   MIGnews.com

Израильская компания обеспечит безопасность аэропорта Пекина

Международный аэропорт Пекин Дасин, который станет новым воздушным хабом китайской столицы, выбрал для обеспечения безопасности на высочайшем уровне технологию, разработанную израильской компанией Xsight Systems.

Об этом в четверг, 20 июня, пишет The Times of Israel.

Решение Xsight RunWize, которое сочетает в себе алгоритмы обработки изображений и радаров на основе искусственного интеллекта для обнаружения и оценки угроз на взлетно-посадочных полосах аэропорта, будет установлено после того, как израильская фирма выиграла международный тендер на проект.

Источники отмечают, что израильскую технологию установят на восточной и северной полосах нового инфраструктурного объекта.

Пекинский международный аэропорт Дасин станет одним из крупнейших аэропортов мира после его открытия, которое запланировано на конец сентября 2019 года.

Как известно, ранее разработка Xsight Systems выиграла тендер и будет установлена на территории Международного аэропорта "Шоуду" в Пекине.


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