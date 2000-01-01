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Facebook уже скоро представит миру собственную криптовалюту | Фото:21.06 03:15   MIGnews.com

Facebook уже скоро представит миру собственную криптовалюту

Во вторник Facebook Inc объявила о своих амбициозных планах по запуску новой глобальной криптовалюты под названием Libra, что является частью попытки расшириться до цифровых платежей, что сразу же вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, новое цифровое платежное средство можно будет использовать при осуществлении операций, связанных с электронной коммерцией и глобальными платежами.

Согласно маркетинговым материалам и интервью с руководителями, гигант социальных сетей связался с 28 партнерами, включая Mastercard, PayPal и Uber, чтобы сформировать Ассоциацию Libra – подразделение в Женеве, управляющее новой цифровой монетой.

Источники отмечают, что уже было открыто дочернее предприятие Calibra, которое будет предлагать желающим обзавестись электронными кошельками для новой криптовалюты, связанными с такими приложениями, как Messenger и WhatsApp.

Через Calibra компания будет предлагать пользователям кошельки, через которые они смогут хранить, отправлять и тратить цифровую валюту.

Известно, что Facebook представит миру собственную криптовалюту уже в следующем году.


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