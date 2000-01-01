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Университеты Израиля входят в 300 лучших университетов мира20.06 22:00   MIGnews.com

Университеты Израиля входят в 300 лучших университетов мира

Согласно последним ежегодным рейтингам мировых университетов QS за 2019-2020 годы, Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет и Хайфа Технион входят в число 300 лучших университетов мира.

Еврейский университет остается ведущим учебным заведением Израиля, несмотря на то, что он опустился на 8 мест в рейтинге, до 162-го. Тель-Авивский университет поднялся на 11 мест, теперь он на 219-м месте, а Технион опустился на 10 мест – до 257-го места в рейтинге.


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