20.06 22:00 MIGnews.com

Университеты Израиля входят в 300 лучших университетов мира

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Согласно последним ежегодным рейтингам мировых университетов QS за 2019-2020 годы, Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет и Хайфа Технион входят в число 300 лучших университетов мира.Еврейский университет остается ведущим учебным заведением Израиля, несмотря на то, что он опустился на 8 мест в рейтинге, до 162-го. Тель-Авивский университет поднялся на 11 мест, теперь он на 219-м месте, а Технион опустился на 10 мест – до 257-го места в рейтинге.