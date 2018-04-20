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Фото из Twitter: malahit1616 21.04 04:36   MIGnews.com

США создают оружие направленной энергии

Руководитель центра перспективных технологий Нельсон Педрейро заявил о прогрессах, достингутых Соединенными штатами в технологии "направленной энергии".

Ученый рассказал о прорыве специалистов в технологии оружия, а именно в лазерах, способных уничтожать беспелотные разведовательные аппараты. По словам инженера, прототип подобного оружия уже создан.

"Система поразила воздушные цели в полете, нанеся структурные повреждения и вызвав потерю контроля над ними. Лазеры также разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как противоракетное вооружение, сбивающее баллистические ракеты противника на взлете", - передали слова Педрейро на РИА Новости.

По информации ученого, в прошлом году лазерная конструкция Lockheed Martin уже продемонстрировала возможности 30-киловатной системы ATHENA.
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