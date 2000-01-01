В России тестируют VRT300

В Российской Федерации стартовали испытания нового беспилотного вертолета VRT-300. Сообщается, что летные испытания начнутся в конце текущего года.
Сегодня с рядом компаний и ведомств РФ был определен функционально-технический облик гражданского беспилотного воздушного судна вертолетного типа, говорится в сообщении пресс-службы холдинга Вертолеты России.
Сообщается, что максимальный взлетный вес составляет порядка 300 кг.
Задачи комплекса VRT300 Arctic Supervision: развитие транспортной системы Северного морского пути; помощь в освоении Арктики. Для этого комплекс оснастили бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, позволяющий оперативно оценить динамику ледовой обстановки.