21.03 05:10 MIGnews.com
Испанцы пытаются сделать платежи невидимыми
Банковская компания BBVA Испании начала тестировать систему распознавания лиц в своих внутренних кафетериях.
Сообщается, что система умеет распознавать лица пользователей, а также их заказы на подносах, после чего, она взимает плату с кредитных карт, которые привязаны к аккаунтам посетителей.
BBVA хочет сделать платежи невидимыми.
На сегодня, больше тысячи сотрудников финучеждения загрузили пробное приложение, пишет finextra
.
Тест начался с биометрической системы распознавания лиц, основанной на Veridas, эта технология детище испанского банка и Das-Nano (2017 год).
Совместно разработанное с рестораном Sodexo Iberia, приложение дает возможность пользователям разделять счет с другими посетителями. Также оно включает программу лояльности и скидки.
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