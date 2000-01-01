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Испанцы пытаются сделать платежи невидимыми 21.03 05:10   MIGnews.com

Испанцы пытаются сделать платежи невидимыми

Банковская компания BBVA Испании начала тестировать систему распознавания лиц в своих внутренних кафетериях.

Сообщается, что система умеет распознавать лица пользователей, а также их заказы на подносах, после чего, она взимает плату с кредитных карт, которые привязаны к аккаунтам посетителей.

BBVA хочет сделать платежи невидимыми.

На сегодня, больше тысячи сотрудников финучеждения загрузили пробное приложение, пишет finextra.

Тест начался с биометрической системы распознавания лиц, основанной на Veridas, эта технология детище испанского банка и Das-Nano (2017 год).

Совместно разработанное с рестораном Sodexo Iberia, приложение дает возможность пользователям разделять счет с другими посетителями. Также оно включает программу лояльности и скидки.


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