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ОАЭ хотят построить город на Марсе | Фото: Thinkstock21.02 05:29   MIGnews.com

ОАЭ хотят построить город на Марсе

Премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум высказал серьезные намерения по поводу планов властей страны построить город на Марсе. Так, в социальной сети шейх написал, что данному проекту предварительно дано название "Марс 2117", поскольку заселение города намечено именно на 2117 год. Коммуна численностью в шестьсот тысяч человек будет размещена в марсианском поселении, который сопоставим по своим размерам с Чикаго.

Программа должна продлиться сто лет и включает в себя план подготовки ученых страны для обеспечения транспортировки людей, а также продуктов питания на Красную планету. Проект также касается области исследования средств перевозки, энергетики, продуктов питания, которые можно выращивать и производить на планете. Власти эмиратов даже продемонстрировали проектный макет фантастического города.

Как сообщил амбициозный шейх, человечество давно мечтало узнать другие планеты. Цель его государства в том, чтобы суметь занять лидирующие позиции, а также возглавить международные усилия в плане освоения Марса.

Стоит заметить, что министр уже зарекомендовал себя в качестве строителя-новатора. Именно под его руководством и было возведено самое высокое здание в мире - Бердж-Халиф. Сейчас также завершается воссоздание уникального архипелага намывных искусственных островов, которые имеют общее название - Острова пальм.
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