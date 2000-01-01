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Commons.wikimedia.org 20.02 23:37   MIGnews.com

Билл Гейтс предложил обложить роботов подоходным налогом

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что отсутствие подоходного налога для роботов создает несправедливое преимущество перед людьми.

В интервью изданию Quartz Гейтс отметил, что развитие технологий сопряжено с вытеснением людей из множества профессий, поэтому следует тормозить автоматизацию.

"Для человека, который выполняет работу на заводе, скажем, на $50 тысяч в год, налогом облагается этот доход, поступают налоги на соцобеспечение и все такое. Если он будет заменен роботом, который будет выполнять ту же работу, следует подумать об обложении робота налогом аналогичного уровня", - отметил он.

С аналогичной идеей выступает ряд европейских политиков -социалистов. 16 февраля соответствующий законопроект был рассмотрен в Европарламенте и окончательно отклонен.
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