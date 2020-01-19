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Siri назвал Израиль `государством сионистской оккупации` | Фото:20.01 08:10   MIGnews.com

Siri назвал Израиль "государством сионистской оккупации"

Голосовой помощник Siri от корпорации Apple назвал Израиль "государством сионистской оккупации".

Об этом сообщает издание Business Insider.

В частности, программе был задан вопрос: "Кем является президент Израиля". Ответ был таков: "Реувен Ривлин является президентом государства сионистской оккупации". На это обратили внимание пользователи, которых возмутил ответ Siri.

Юзеры предположили, что подобное поведение голосового ассистента является результатом сбоя. Однако описание президента Ривлина, как и любая другая информация, бралась с его страницы в "Википедии", которая ненадолго до инцидента была изменена. Позже ее вернули к исходному содержанию.

"По-видимому, вина лежит на "Викимедиа", а не на Apple", – предположил пользователь из Anti-Semitism Watch Dog в Twitter.

Apple исправила ошибку. Теперь Siri отвечает, что "Реувен Ривлин – президент Израиля". По предварительным данным, правки на странице Ривлина в "Википедии" были внесены пользователем под псевдонимом "Араб".




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