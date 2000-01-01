SpaceX осуществила аварийную посадку капсулы с астронавтом
Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX осуществила имитацию успешной аварийной посадки беспилотной капсулы с астронавтом в условиях критической ситуации. Эксперты назвали это событие значительным шагом на пути полетов космических аппаратов компании с людьми на борту.
Капсула Crew Dragon была запущена в 10:30 утра и через 8 минут совершила мягкую посадку с отключенными на высоте 19 км с целью имитации сбоя запуска двигателями на расстоянии около 32 км от мыса Канаверал. Об этом сообщает Reuters.
В ходе пресс-конференции Маск заявил, что Crew Dragon отсоединился от ракеты-носителя Falcon 9 на скорости, в два раза превышающей скорость звука и на высоте 40 км, что в два раза превышает высоту полета реактивных авиалайнеров.
"Это идеальная картина. Все прошло так, как ожидалось" - добавил он.
Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джим Бриденстайн также назвал тест успешным.
По словам Маска, первая миссия с людьми на борту, запланированная на второй квартал текущего года, будет последней испытательной миссией перед стартом коммерческой программы НАСА.