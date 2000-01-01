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SpaceX осуществила аварийную посадку капсулы с астронавтом 20.01 12:58   MIGnews.com

SpaceX осуществила аварийную посадку капсулы с астронавтом

Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX осуществила имитацию успешной аварийной посадки беспилотной капсулы с астронавтом в условиях критической ситуации. Эксперты назвали это событие значительным шагом на пути полетов космических аппаратов компании с людьми на борту.

Капсула Crew Dragon была запущена в 10:30 утра и через 8 минут совершила мягкую посадку с отключенными на высоте 19 км с целью имитации сбоя запуска двигателями на расстоянии около 32 км от мыса Канаверал. Об этом сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции Маск заявил, что Crew Dragon отсоединился от ракеты-носителя Falcon 9 на скорости, в два раза превышающей скорость звука и на высоте 40 км, что в два раза превышает высоту полета реактивных авиалайнеров.

"Это идеальная картина. Все прошло так, как ожидалось" - добавил он.

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джим Бриденстайн также назвал тест успешным.

По словам Маска, первая миссия с людьми на борту, запланированная на второй квартал текущего года, будет последней испытательной миссией перед стартом коммерческой программы НАСА.


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