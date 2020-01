20.01 16:11 MIGnews.com

В Google Play нашли 30 шпионских приложений: список программ

Исследователи кибербезопасности обнаружили в Google Play 30 шпионских приложений, предназначенных для сбора данных на смартфоне через камеры.По данным Gizchina , они собирают и продают персональные данные, нападают с помощью вредоносной рекламы и перенаправляют на фишинговые веб-сайты.В общей сложности приложения были загружены на 1,4 млрд смартфонов. 16 из 30 программ были разработаны в Гонконге. Несколько китайских разработчиков причастны к распространению Android-трояна."Разработчики приложений могут заработать много денег, продавая ваши данные рекламодателям", – сказано в отчете, где уточняется, что в среднем за такую "услугу" удается заработать до $4000 в месяц.Среди разработчиков эксперты отметили Meitu, чьи приложения могут активировать микрофон или камеру смартфона, Coocent, KX Camera Team и Dreams Room.В список опасных приложений попали: BeautyPlus — Easy Photo Editor & Selfie Camera; BeautyCam; Beauty Camera — Selfie Camera; Selfie Camera — Beauty Camera & Photo Editor; Beauty Camera Plus — Sweet Camera ♥ Makeup Photo; Beauty Camera — Selfie Camera & Photo Editor; YouCam Perfect — Best Selfie Camera & Photo Editor; Sweet Snap — Beauty Selfie Camera & Face Filter; Sweet Selfie Snap — Sweet Camera, Beauty Cam Snap; Beauty Camera — Selfie Camera with Photo Editor.Также шпионскими оказались: Beauty Camera — Best Selfie Camera & Photo Editor; B612 — Beauty & Filter Camera; Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor; Sweet Selfie — Selfie Camera & Makeup Photo Editor; Selfie camera — Beauty camera & Makeup camera; YouCam Perfect — Best Photo Editor & Selfie Camera; Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor; Selfie Camera — Beauty Camera; Z Beauty Camera.Тридцатку замыкают: HD Camera Selfie Beauty Camera; Candy Camera — selfie, beauty camera, photo editor; Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor; Beauty Selfie Plus — Sweet Camera Wonder HD Camera; Selfie Camera — Beauty Camera & AR Stickers; Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera; Beauty Camera; Bestie — Camera360 Beauty Cam; Photo Editor — Beauty Camera; Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor; Selfie cam — bestie makeup beauty camera & filters.