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В Антарктиде найдена древнейшая в истории колония пингвинов | Фото:20.12 00:29   MIGnews.com

В Антарктиде найдена древнейшая в истории колония пингвинов

Благодаря спутниковым снимкам ученые поделились с миром уникальным открытием - они нашли огромную колонию в 1,5 миллиона пингвинов, живущих на островах Дейнджер в Антарктиде.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает Live Science.

Исследователи выяснили, что пингвины Адели живут там уже около 2800 лет, изучив с помощью радиоуглеродного анализа костей и яичной скорлупы, найденных на островах.

По данным издания, специалист NASA разработал специальный алгоритм, который позволил автоматизировать процесс, и нашел следы этих морских птиц на островах Дейнджер.

Чтобы узнать, как росла и уменьшалась популяция, специалисты вновь обратились к старым спутниковым снимкам .Ближе к концу 1990-х количество пингвинов на Опасных островах достигло пика, а затем снизилось на 10-20 процентов. От вредительства человека архипелаг защищают массы морского льда.


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