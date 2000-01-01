В Антарктиде найдена древнейшая в истории колония пингвинов

Исследователи выяснили, что пингвины Адели живут там уже около 2800 лет, изучив с помощью радиоуглеродного анализа костей и яичной скорлупы, найденных на островах.
По данным издания, специалист NASA разработал специальный алгоритм, который позволил автоматизировать процесс, и нашел следы этих морских птиц на островах Дейнджер.
Чтобы узнать, как росла и уменьшалась популяция, специалисты вновь обратились к старым спутниковым снимкам .Ближе к концу 1990-х количество пингвинов на Опасных островах достигло пика, а затем снизилось на 10-20 процентов. От вредительства человека архипелаг защищают массы морского льда.