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Зачем устанавливать рейлинги на автомобиль? | Фото:19.12 13:39   MIGnews.com

Зачем устанавливать рейлинги на автомобиль?

Что делать, если необходимо перевезти крупный груз, но он не помещается в багажнике? Если на крыше вашего авто установлены рейлинги, считайте, что проблема решена. А если их нет, подобрать качественные и по конкурентной цене можно на https://ddaudio.com.ua/ .

Рейлинг – это специальная прочная рейка, которая устанавливается на крышу машины. Приспособление позволяет перевозить крупногабаритные и тяжелые грузы без повреждения крыши. К тому же, чтобы улучшить аэродинамику автомобиля, некоторые владельцы дополнительно устанавливают на рейлинги багажник или экспедиционную корзину. Это очень удобно, если вы путешествуете на собственном авто. В дополнительный багажник можно положить пару сумок или запастись водой.

Рейлинги на свое авто можно поставить для:

1. Транспортировки крупногабаритных бытовых грузов.
2. Перевозки велосипедов, сноубордов, лыж и другого спортивного оборудования. Любители отдыха на природе умудряются устанавливать на рейлинги даже небольшую спальную палатку.
3. Изменения дизайна автомобиля. Они визуально увеличивают высоту авто и улучшают его аэродинамику. Раньше рейлинги производились только для внедорожников и автомобилей представительского класса, сегодня можно их купить даже для недорогих бюджетных авто.
Зачем устанавливать рейлинги на автомобиль? | Фото: AFP
К тому же, установка рейлингов не требует крупных финансовых затрат. Приобрести их можно на https://ddaudio.com.ua/rejlingi-na-kryshu.html, а установить самостоятельно или в любом ближайшем автосервисе.

Какие бывают рейлинги?

Относительно особенностей конструкции и дизайна есть два вида рейлингов – высокие (имеют просвет) и интегрированные (низкие, без просвета). Разница между этими двумя разновидностями сугубо декоративная и мало отражается на их функциональности.

Выбрать рейлинг для авто не составляет проблемы. Это универсальный продукт, который одинаково хорошо подходит как для отечественных, так и зарубежных авто. Но можно заказывать и индивидуальные рейлинги, если такие предусмотрены для вашей модели машины.

Для изготовления таких деталей используют высококачественную сталь или алюминий. Также в качестве дополнительных материалов могут быть использованы пластик или композит. Очень надежны хромированные стальные рейлинги. По эксплуатационным особенностям и внешнему виду они считаются оптимальными для большинства марок авто.

Если у вас возникают вопросы или нужна дополнительная информация по рейлингам, звоните по указанным номерам телефонов или пишите на электронную почту.


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