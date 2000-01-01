Зачем устанавливать рейлинги на автомобиль?

Что делать, если необходимо перевезти крупный груз, но он не помещается в багажнике? Если на крыше вашего авто установлены рейлинги, считайте, что проблема решена. А если их нет, подобрать качественные и по конкурентной цене можно на https://ddaudio.com.ua/ .
Рейлинг – это специальная прочная рейка, которая устанавливается на крышу машины. Приспособление позволяет перевозить крупногабаритные и тяжелые грузы без повреждения крыши. К тому же, чтобы улучшить аэродинамику автомобиля, некоторые владельцы дополнительно устанавливают на рейлинги багажник или экспедиционную корзину. Это очень удобно, если вы путешествуете на собственном авто. В дополнительный багажник можно положить пару сумок или запастись водой.
Рейлинги на свое авто можно поставить для:
1. Транспортировки крупногабаритных бытовых грузов.
2. Перевозки велосипедов, сноубордов, лыж и другого спортивного оборудования. Любители отдыха на природе умудряются устанавливать на рейлинги даже небольшую спальную палатку.
3. Изменения дизайна автомобиля. Они визуально увеличивают высоту авто и улучшают его аэродинамику. Раньше рейлинги производились только для внедорожников и автомобилей представительского класса, сегодня можно их купить даже для недорогих бюджетных авто.
Относительно особенностей конструкции и дизайна есть два вида рейлингов – высокие (имеют просвет) и интегрированные (низкие, без просвета). Разница между этими двумя разновидностями сугубо декоративная и мало отражается на их функциональности.
Выбрать рейлинг для авто не составляет проблемы. Это универсальный продукт, который одинаково хорошо подходит как для отечественных, так и зарубежных авто. Но можно заказывать и индивидуальные рейлинги, если такие предусмотрены для вашей модели машины.
Для изготовления таких деталей используют высококачественную сталь или алюминий. Также в качестве дополнительных материалов могут быть использованы пластик или композит. Очень надежны хромированные стальные рейлинги. По эксплуатационным особенностям и внешнему виду они считаются оптимальными для большинства марок авто.
Если у вас возникают вопросы или нужна дополнительная информация по рейлингам, звоните по указанным номерам телефонов или пишите на электронную почту.