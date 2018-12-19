В Лос-Анджелесе открыли первый скоростной подземный тоннель

По подземной дороге под Лос-Анджелесом автомобили смогут двигаться со скоростью более 240 километров в час.
"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", - написал изобретатель на своей странице в Twitter.
Миллиардер также поделился планами своей компании соорудить еще одну сеть тоннелей в районе Лос-Анджелеса и на Восточном побережье США в столичном регионе.