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В Лос-Анджелесе открыли первый скоростной подземный тоннель | Фото: Twitter19.12 12:17   MIGnews.com

В Лос-Анджелесе открыли первый скоростной подземный тоннель

Известный американский миллиардер Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель в Лос-Анджелесе, построенный его компанией The Boring Company.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает CNBC.

По подземной дороге под Лос-Анджелесом автомобили смогут двигаться со скоростью более 240 километров в час.

"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", - написал изобретатель на своей странице в Twitter.

Миллиардер также поделился планами своей компании соорудить еще одну сеть тоннелей в районе Лос-Анджелеса и на Восточном побережье США в столичном регионе.


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