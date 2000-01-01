20.11 07:08 MIGnews.com

Появилась голограмма, которую можно потрогать

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Ученые из Сассекского университета создали анимированную 3D-голограмму, которую можно потрогать и услышать, сообщает Gizmodo. Программа основана на технологии, которая работает с помощью звуковых волн и небольшого шарика в два миллиметра.Волны двигают этот шарик двигаться с неуловимой глазом скоростью и формируют в воздухе запрограммированную фигуру. Наблюдатель видит трехмерную модель, однако также может прикоснуться к ней и почувствовать перемещения шарика.Помимо этого шарик может вибрировать на частотах, которые создают звуковые волны. В итоге получается летающий динамик. В будущем технология может заменить очки виртуальной реальности.