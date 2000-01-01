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Китайцы анонсировали самый дешевый в мире 5G-смартфон | Фото:19.10 10:54   MIGnews.com

Китайцы анонсировали самый дешевый в мире 5G-смартфон

Китайский производитель смартфонов Redmi, являющийся дочерним предприятием другого китайского гиганта Xiaomi, анонсировал выход первого гаджета компании, который поддерживает новейший стандарт 5G-связи.

Телефон получит название Redmi K30, заявил вице-президент Xiaomi, глава дочерней компании Redmi Лю Вейбинг, сообщает пресс-служба технологического гиганта из Поднебесной.

По его словам, 5G-модуль Snapdragon 7 Series на однокристальной системе Qualcomm, используемый в устройстве, поддерживает обе вариации сетевой архитектуры, что до недавнего времени мог себе позволить лишь модем Balong 5000 от Huawei.

Пока официально не раскрывается ни стоимость модели, ни сроки старта ее продаж. Производители получили первые образцы Snapdragon 7 Series 5G еще во втором квартале, так что серийная партия на этой платформе должна появится еще до конца года.



Так, Redmi K30 и Redmi K30 Pro могут появится на прилавках уже через месяц-полтора, что подтверждается информацией от известного инсайдера Мукула Шарма, по чьей информации официальная презентация гаджетов запланирована на следующий месяц.


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