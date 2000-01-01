Nvidia создаст исследовательский центр в Тель-Авиве

Работу центра, который откроют в Тель-Авиве, возглавит профессор Галь Чечик, ранее работавший над искусственным интеллектом в специализированном подразделении корпорации Google. Он также будет отвечать за подбор специалистов для нового центра.
"Несмотря на то, что это маленькая страна, Израиль является огромной силой в индустрии искусственного интеллекта", - сказал Билл Дэлли, главный ученый Nvidia, объявив о назначении на конференции разработчиков фирмы в Тель-Авиве, в которой приняли участие около 2800 разработчиков, инвесторов и предпринимателей.
Дэлли добавил, что он "впечатлен качеством исследований, исследователями и рыночным голодом к новым идеям", которые он видит в Еврейском государстве.