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Nvidia создаст исследовательский центр в Тель-Авиве | Фото:19.10 13:09   MIGnews.com

Nvidia создаст исследовательский центр в Тель-Авиве

Американский гигант Nvidia Corp. заявил в четверг о намерениях создать в Израиле исследовательский центр, который будет сосредоточен на разработке и совершенствовании искусственного интеллекта.

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает The Times of Israel.

Работу центра, который откроют в Тель-Авиве, возглавит профессор Галь Чечик, ранее работавший над искусственным интеллектом в специализированном подразделении корпорации Google. Он также будет отвечать за подбор специалистов для нового центра.

"Несмотря на то, что это маленькая страна, Израиль является огромной силой в индустрии искусственного интеллекта", - сказал Билл Дэлли, главный ученый Nvidia, объявив о назначении на конференции разработчиков фирмы в Тель-Авиве, в которой приняли участие около 2800 разработчиков, инвесторов и предпринимателей.

Дэлли добавил, что он "впечатлен качеством исследований, исследователями и рыночным голодом к новым идеям", которые он видит в Еврейском государстве.


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