Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 19.07 14:06   MIGnews.com

Французские инженеры разработали самолет-поезд

Компания Akka представила гибрид самолета и поезда Link & Fly, вместимость которого - 160 пассажиров.

"После того, как автомобили выйдут на электрическую и автономную систему передвижения, следующий большой шаг будет в самолетах", - передали слова главы компании Мориса Риччи на traveller.

Компания, сотрудничающая в основном с Boeing, предложила производителю самолетов прорабатывать и выводить идею на рынок вместе. Помимо необычного дизайна, самолет способен отделять пассажирскую кабину и использовать ее как автономный поезд, чтоб упростить транспортировку пассажиров ближе к месту назначения.

Идеи по реформированию привычного нам вида и функциональности самолетов начали появляться после заявлений международной компании по владению такси Uber, которая намеренна пустить в ход летающие такси в ближайшее время. Также угроза ухода в прошлое самолетов прозвучала из уст представителей Google, разрабатывающих одноместные летательные аппараты Kitty Hawk.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:33
Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице
17:58
Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе
17:46
Орена Хазана судят за избиение госслужащего
17:07
Ракетная тревога в Эшколь
16:27
ЦАХАЛ атакован минометными снарядами из Газы
16:19
7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль
15:50
Апартеид и расизм: ПА и ХАМАС взорвали Национальный закон
15:16
Венгрию покарают за план "Стоп Сорос"
15:06
Американцы не дали визы чиновникам Палестинской автономии
14:50
Малиновская: полицию превращают в боевое крыло раввината
14:11
Убийцы Реувена Шмерлинга получили пожизненное
13:36
Кнессет декриминализировал марихуану
13:15
Нетаниягу – Орбану: радикальный ислам угрожает Европе
12:50
МИД Ирана призвал ЕС перейти к практическим мерам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus