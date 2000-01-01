Французские инженеры разработали самолет-поезд

Компания Akka представила гибрид самолета и поезда Link & Fly, вместимость которого - 160 пассажиров.
"После того, как автомобили выйдут на электрическую и автономную систему передвижения, следующий большой шаг будет в самолетах", - передали слова главы компании Мориса Риччи на traveller.
Компания, сотрудничающая в основном с Boeing, предложила производителю самолетов прорабатывать и выводить идею на рынок вместе. Помимо необычного дизайна, самолет способен отделять пассажирскую кабину и использовать ее как автономный поезд, чтоб упростить транспортировку пассажиров ближе к месту назначения.
Идеи по реформированию привычного нам вида и функциональности самолетов начали появляться после заявлений международной компании по владению такси Uber, которая намеренна пустить в ход летающие такси в ближайшее время. Также угроза ухода в прошлое самолетов прозвучала из уст представителей Google, разрабатывающих одноместные летательные аппараты Kitty Hawk.