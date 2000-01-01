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Boeing получил сделку на продажу 200 новых самолетов 737 Max 19.06 08:20   MIGnews.com

Boeing заключил сделку на продажу 200 самолетов 737 Max

На Парижском авиасалоне, как правило, европейский производитель самолетов Airbus открывает свои самые крупные заказы. При этом американский Boeing Co остается в стороне.

Этот год был особенно трудным для американского производителя, репутация которого пошатнулась после двух смертельных аварий, которые запретили полеты его важнейшего самолета 737 Max. Главный исполнительный директор Boeing Деннис Муйленбург пришел на мероприятие с акцентом на «смирение и обучение», а не в погоне за сделками.

Это продолжалось до второго дня авиасалона, когда Boeing совершил потрясающий поворот с помощью одной из самых уважаемых авиакомпаний мира. Владелец British Airways International Airlines Group подписал письмо о намерениях купить 200 самолетов 737-Max с одним проходом стоимостью $24 млрд, которое дает Boeing возможность изменить негативные высказывания вокруг своего самого большого источника прибыли.

Акции Boeing подскочили на 5,4% во вторник.


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