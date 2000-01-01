20.06 04:20 MIGnews.com

Искусственные острова Шотландии созданы 5600 лет назад

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Британские исследователи много десятилетий считали, что известные кранноги (насыпные острова) на Шотландских высокогорьях были созданы сравнительно недавно – в железном веке, около 2800 лет назад.В 1980-х годах были обнаружены предпосылки, что некоторые из островов появились намного раньше. Имеются реальные основания считать, что острова намного “старше” и были насыпаны еще в 2012 году. Бывший ныряльщик Королевского флота обнаружил хорошо сохранившиеся горшки нового каменного века на дне озера возле кранногов.Согласно радиоуглеродному анализу, проведенному археологами из Университета Рединга и Университета Саутгемптона, 4 из 6 насыпных островов были созданы между 3640 г. до н. и 3360 до н.э. Другие артефакты, найденные в ходе наземных и подводных исследований, палеоэкологического бурения и раскопок, подтверждают принадлежность кранногов к эпохе неолита.Исследование было опубликовано 12 июня в онлайн-журнале Antiquity.